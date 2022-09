Coronavirus: accordo Lega Pro-Aic, fino 20/3 stop allenamenti #IORESTOACASA

Coronavirus: accordo Lega Pro-Aic, fino 20/3 stop allenamenti. Nessuna attività. Per tesserati possibilità di beneficiare ferie

ROMA, 10 MAR - Da oggi e fino al 20 marzo prossimo niente attività sportive e allenamenti. Lo ha deciso la Lega Pro in accordo con l'Assocalciatori in conseguenza dell'emergenza legata al Coronavirus e dei provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio dei Ministri.



"Nel corso della sosta - spiega il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli - non saranno consentite attività sportive ed anche di allenamento.Resta comunque ferma, ma soltanto con l'accordo dei calciatori, la possibilità di ridurre la durata della sosta. Questo, inoltre, permettera' ai tesserati - continua Ghirelli - di beneficiare delle ferie previste dall'Accordo Collettivo loro applicabile, in ossequio alle disposizioni urgenti emanate dal Governo".



Nell'accordo sottoscritto da Lega Pro e AIC si legge "resta ovviamente inteso che, atteso il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in tale periodo i tesserati interessati saranno chiamati ad osservare le restrizioni imposte dai DPCM del 08/03/2020 e del 09/03/2020.