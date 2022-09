Coronavirus: affonda Wall Street, in picchiata anche Tokyo il Nikkei perde oltre il 3%, giù anche Shanghai e Hong Kong

MILANO, 6 MAR - Crollo di Wall Street sui timori per il coronavirus. Ieri ha chiuso con il Dow Jones che ha perso il 3,58% a 26.120,67 punti, il Nasdaq il 3,10% a 8.738,60 punti e l'indice S&P500 il 3,39% a seduta Tokyo perde il 3,17%, Shanghai e Hong Kong entrambe oltre l'1%.

Per rassicurare il Paese dopo i nuovi casi registrati, il presidente Donald Trump ha scritto su Twitter che ci sono "circa 100.000 casi di coronavirus in tutto il mondo e 3.280 morti", ma negli Stati Uniti "per ora solo 129 casi e 11 morti, perché siamo stati veloci a chiudere i nostri confini. Lavoriamo molto duramente per tenere questi numeri al livello più basso possibile!". Il Senato, nel pomeriggio (ora locale), ha poi approvato quasi all'unanimità il piano di emergenza da 8,3 miliardi di dollari per affrontare l'emergenza.



