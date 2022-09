Coronavirus: appello dottoressa positiva Covid-19, rispettare misure 'Restate in casa’

Nell'Alessandrino. 'Restate in casa. In gioco tenuta sanità'

ALESSANDRIA, 10 MAR - "Non uscite da casa se non siete obbligati. Non scherziamo. È in gioco la vita delle persone, è in gioco la tenuta della sanità pubblica... Pensateci".



Questo l'appello di Paola Varese, oncologa, primario del reparto di Medicina dell'ospedale di Ovada, nell' Alessandrino, positiva al coronavirus. "Anch'io sono 'caduta sul campo' - scherza la dottoressa - sto bene e resto a casa. Ho allertato tutti i pazienti visitati la scorsa settimana". "Ringrazio Paola per l'impegno che ha espresso per la comunità e che sono certo continuerà non appena sarà guarita", dice il sindaco di Ovada, Paolo Lantero, che su Facebook ha pubblicato la lettera in cui la dottoressa Varese annuncia il suo contagio.



"Grazie all'impegno di tutti, l'ospedale di Ovada a tutt'oggi è coronavirus free! - scrive - i malati hanno avuto le cure giuste e adeguate, protetti da ogni contagio. Chi è arrivato con un quadro di infezione, in condizioni di assoluta sicurezza per lui e gli altri, è stato inviato nelle sedi più opportune". La dottoressa Varese coglie "l'opportunità della malattia - si legge nella lettera - per richiamare l'attenzione di tutti sulla necessità assoluta di seguire rigidamente le norme previste. È in gioco - conclude - anche la tenuta della sanità pubblica che con grande affanno sta dando risposte ai malati attraverso gli atti di vero eroismo degli operatori".