Poker d'attacco per la New Generation Racing tra Erice e Magione

Nel weekend del 26, 27 e 28 aprile saranno due gli appuntamenti segnati in rosso sul calendario dei ragazzi della New Generation Racing. Infatti la scuderia Calabrese schiererà al via quattro piloti, due alla Monte Erice e due in quel di Magione all'Individual Races Series. Due manifestazioni dove i piloti in gara, vorranno raccogliere il massimo.

In provincia di Trapani alla 66^ Monte Erice sarà dato il via al Supersalita, al Campionato Italiano Bicilindriche Salita e sarà valida come tappa del CIVM SUD e il CIVSA.

Come detto saranno due i piloti griffati NGR che rappresenteranno la scuderia in terra Sicula.

Nelle Bicilindriche, il plurititolato pilota Lametino Angelo Mercuri farà ripartire da Erice la sua rincorsa al decimo scudetto e per l'ennesima stagione affronterà il Campionato Italiano. Mercuri come sempre sarà al via della sua fidata Fiat 500 di gruppo 5, che è stata tra l'altro rivista nella sua livrea e non solo.

L'altro alfiere NGR allo start sarà il veloce Alessandro Cappello, che a bordo della sua Peugeot 106 di RS Plus-S 1.4 vorrà cominciare con il piede giusto la sua stagione in salita. Dal canto suo Cappello ha sempre dimostrato un grande passo, ed anche in questa occasione non vorrà essere da meno.

A Magione nell'Individual Races Series, a rappresentare la scuderia ci saranno altri due piloti con Gianluca Rodino e Filippo Lacanna. I due piloti Catanzaresi saranno della sfida in questa bella e ormai tradizionale manifestazione nell'autodromo Umbro.

L'esperto Gianluca Rodino sarà al via su Peugeot 106 di RS Plus 1.4, con questa nuova sfida in pista che lo attende e che lo stesso ha deciso di affrontare con molto entusiasmo.

Filippo Lacanna sarà l'altro pilota che a Magione andrà alla ricerca di un risultato positivo e a bordo della Peugeot 106 E1 1400, punterà a far bene e a dire la sua in questa avventura che lo attende.

Ufficio Stampa New Generation Racing