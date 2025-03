Tennistavolo Norbello: la A1 femminile conquista un primato inedito

PRIME E BASTA!

Vincitrici della stagione regolare con una giornata d’anticipo. Non era mai successo prima alle Norbellissime (dal 2010 ininterrottamente nella massima serie), ed è di buon auspicio: dopo aver adempiuto la pratica Sudtirol del 7 marzo 2025, avranno ventidue giorni a disposizione per preparare le semifinali play off. Incerto ancora il nome dell’antagonista che potrebbe essere proprio il Quattro Mori battuto ieri durante una maratona non semplice. O in alternativa sgomita il Muravera TT che proprio due giorni fa ha bloccato sul pari il Castel Goffredo e, battendo il fanalino di coda Tennistavolo Sassari, si è impossessato momentaneamente del quarto posto anche se rispetto al team cagliaritano ha due gare in più.

Intanto nel piccolo borgo del centro Sardegna si festeggia per questo traguardo che seppur effimero riempie d’orgoglio la comunità, ora più che mai infervorata per ciò che potrà riservare la prossima appendice di un campionato finora impeccabile.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Quinta giornata di ritorno Mercoledì 5 marzo 2025 Ore 18:30

Sede di Gioco Palatennistavolo – via Crespellani - Cagliari

ASD Quattro Mori Tennistavolo Norbello 2 4

MENO MALE CHE HANA C’E’

Il sodalizio di casa rinuncia ancora all’infortunata romena Tania Plaian e il terzetto messo in campo dal tecnico Stefano Curcio non la fa rimpiangere perché ha dalla sua parte l’adrenalina giusta che serve ad affrontare le regine del campionato. Ma le ospiti non stazionano lassù per caso e sebbene debbano sottostare ad una irresistibile Miriam Carnovale, capace di imporsi prima su Tan Wenling e poi su Magdalena Sikorska, alla fine verrà loro certificata la quinta sconfitta stagionale, in otto gare disputate.

Sia la pongista polacca, sia la sua collega italo cinese riescono comunque a domare i bollenti spiriti delle altre sfidanti: Magda apre le marcature con un prodigioso recupero su Arianna Barani, Tan riversa tutta la rabbia della prima sconfitta su Margherita Cerritelli. E infine c’è lei, la celestiale Hana Matelova che fa gola un po’ a tutti nei paraggi: attualmente si ritrova con undici gare vinte su undici e appena tre set persi: inutile aggiungere che ieri ha chiuso con due 3-0 su Barani e su Cerritelli.

“I miei complimenti vanno al Quattro Mori – commenta l’allenatrice del Tennistavolo Norbello Olga Dzelinska - ma soprattutto alle nostre ragazze. Abbiamo raggiunto l’obiettivo minimo dei play off ma nessuno si sarebbe aspettato che avremmo chiuso in testa la fase regolare, quindi non posso che essere felice di questo. E speriamo domani di conservare l’imbattibilità. Quanto alla partita di ieri, soltanto dopo che si è riscaldata un po’, Magdalena è riuscita a prendere le misure ad Arianna. Tan soffre il gioco particolare di Miriam, accadde anche all’andata e quindi sapevamo che si poteva correre quel rischio. Hana Matelova incarna la figura della sicurezza, i suoi due facili punti sono stati determinanti. Il gioco particolare espresso da Carnovale, di stampo maschile con tiri abbastanza forti, ha tratto in inganno pure Magda. E poi non è stato facile per Tan chiudere qualsiasi discorso opposta a Cerritelli, ma è stata brava e concentrata. La certezza matematica di essere arrivate prime ci consente di affrontare la trasferta a Bolzano con la testa un po’ più libera”.

LE GARE DI VENERDI’

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Quinta giornata di ritorno Venerdì 7 marzo 2024 Ore 20:00

Sede di Gioco Convitto Nazionale Cicognini – Piazza del Collegio - Prato

A.S.D. Il Circolo Prato 2010 Tennistavolo Norbello

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Terza giornata di ritorno Venerdì 7 marzo 2025 Ore 18:00

Sede di Gioco Centro Sportivo Maso della Pieve - Via Maso della Pieve - Bolzano

ASV TT SÜDTIROL Tennistavolo Norbello

Nella foto: Moderata contentezza post gara in casa Norbello