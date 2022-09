Coronavirus: in Calabria aumentano i contagiati al Covid

Coronavirus: in Calabria aumentano i contagiati. Eseguiti 102.441 tamponi. Rientri registrati in Regione 10.923

CATANZARO, 11 LUG - Sono due i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Calabria. Lo riferisce il bollettino della Regione. Le persone contagiate dall'inizio della pandemia nella regione sono 1.188 mentre quelle negative 101.253. In totale sono stati effettuati 102.441 tamponi.



Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: uno in reparto, 183 guariti e 33 deceduti; Cosenza: uno in isolamento domiciliare, 434 guariti e 34 deceduti; Reggio Calabria: tre in reparto, 19 in isolamento domiciliare, 256 guariti e 19 deceduti; Crotone: due in isolamento domiciliare, 112 guariti e 6 deceduti; Vibo Valentia: 3 in isolamento domiciliare, 77 guariti e 5 deceduti. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 10.923.