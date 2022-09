Coronavirus: Comune Crotone, metà giunta è positiva al Covid

ROMA, 25 OTT - Dei settantanove tamponi effettuati dopo la riscontrata positività del sindaco Voce a collaboratori e personale dell'Ente hanno dato esito positivo i test degli assessori Rossella Parise (che è anche vicesindaco), Sandro Cretella, Ugo Carvelli, Rachele Via e Ilario Sorgiovanni. Risultato positivo anche un dipendente comunale. Tutti sono già stati posti in isolamento.



Negativi i tamponi per gli assessori Carla Cortese, Luca Bossi, Filly Pollinzi e Antonio Scandale e per tutti gli altri dipendenti sottoposti al test. Gli assessori ed il dipendente che sono risultati positivi stanno tutti bene e solo alcuni dei positivi presentano lievi sintomi. Sono in isolamento domiciliare e rispetteranno il relativo periodo di quarantena. "La città - si legge in una nota dell'esecutivo - continua ad essere guidata dal suo sindaco e dalla sua giunta che, in stretto contatto in video conferenza, continueranno h 24 a lavorare per la comunità".



Gli assessori invitano i cittadini che ritengano di aver avuto contatti diretti con gli amministratori risultati positivi ad attuare i relativi protocolli. La Giunta sta già lavorando ad altre misure per consentire l'erogazione dei servizi essenziali nella massima sicurezza sia per il personale che per i cittadini.