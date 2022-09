Coronavirus COVID 19. Emilia Romagna, secondo morto. Scuole, Giuseppe Conte: "Decidiamo sabato"

Coronavirus COVID 19. Emilia Romagna, secondo morto. Scuole, il Giuseppe Conte: "Decidiamo sabato"

BOLOGNA, 28 FEB - Bonaccini e Zaia vogliono il via libera alle lezioni, la Lombardia chiede un nuovo stop. Il bilancio sale a 145 positivi, trenta in più in poche ore Bologna, 28 febbraio 2020 - Trenta casi in più rispetto al bilancio di questa mattina: è su queste cifre che la decisione se riaprire o no le scuole viene rimandata a sabato mattina, in attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che cercherà di fare una sintesi di posizioni molto diverse: Stefano Bonaccini per l'Emilia Romagna e Luca Zaia per il Veneto spingono per il via libera alla lezioni già lunedì. Di parere opposto invece la Lombardia che, con l'assessore al Bilancio Davide Caparini, chiede la proroga della chiusura per un'altra settimana.

Il premier Conte ha deciso di prendersi un'altra notte di riflessione e annuncia l'arrivo del decreto del Presidente del Consiglio per sabato: "Ci sarà un aggiornamento fino a domani - ha fatto sapere -, il comitato tecnico lavora fino all'ultimo. Per quanto riguarda il dpcm sarà emesso domani (sabato 29)". Aperta a scenari molto diversi anche la dichiarazione del ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina: "Mi auguro che le scuole riaprano il prima possibile ma le decisioni in questo senso devono essere prese dall'Istituto superiore di sanità, non dal ministero né dalle Regioni. Parliamo della salute dei nostri studenti, quindi sono i medici che ci devono dire come operare".

L'ultima parola spetterà comunque ai medici, in particolare agli esperti dell'Istituto superiore di sanità che dovrebbe arrivare in giiornata. Proprio sul tema delle scuole è ora in corso anche il confronto tra lo stesso Bonaccini, affinacato dal neo assessore regionale alla Salute Raffaele Donini, con i sindaci dei capoluoghi e i presidenti delle Province emiliano romagnoli. Alle 19 è annunciato un punto stampa con l'assessore Donini. (Il resto del Carlino)

In aggiornamento