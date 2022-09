Coronavirus: due morti in ospedale, ma tampone negativo. Nessun legame con virus Covid 19

Coronavirus: due morti in ospedale, ma tampone negativo Nessun legame con virus dopo voci su decessi correlati

CASTROVILLARI (CS), 15 MAR - Non sono legati al coronavirus i due decessi verificatisi all'ospedale di Castrovillari (Cosenza) dopo le voci sulla morte di due degenti ricoverati nel reparto di Broncopneumologia. I tamponi praticati per verificare l'eventuale contagio hanno dato esito negativo.



Già ieri sera era arrivato l'esito negativo di un primo tampone praticato a uno dei due deceduti. E negativo è risultato anche quello prelevato dalla seconda vittima. La morte è da addebitare a cause indipendenti dal coronavirus. Si attendono ora i risultati ufficiali riferiti agli altri 6 casi ricoverati nel reparto di Broncopneumologia dove, ora, la necessità più grande è l'arrivo del personale sia infermieristico che di operatori socio sanitari.