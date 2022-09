Coronavirus: operatrice positiva al Covid, sanificato reparto Soverato

SOVERATO (CZ), 22 SET - La positività di un'operatrice sanitaria ha portato alla sanificazione dell'unità operativa di Medicina interna nel presidio ospedaliero di Soverato, afferente all'Asp di Catanzaro. Il presidio ospedaliero, comunque, non è stato chiuso.



Lo rende noto il dipartimento Prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. "Nel presidio ospedaliero di Soverato - è scritto in una nota - sono in corso operazioni di sanificazione all'interno dell'unità operativa di Medicina interna. Le attività si sono rese necessarie a seguito dell'accertamento della positività di un'operatrice sanitaria al Covid19.



Nella giornata di ieri la dipendente dell'azienda ha manifestato i sintomi tipici dell'infezione e si è recata all'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro per sottoporsi a tampone, poi risultato positivo. Le attività ambulatoriali non sono mai state sospese. È da precisare inoltre che la nuova accertata positività non è in alcun modo collegata al cluster del Venice Gym Club".