Coronavirus: ospedale Reggio Calabria, positiva a Covid-19 al terzo tampone. Paziente era risultata negativa ai due precedenti test

REGGIO CALABRIA, 5 APR - Sottoposta a più tamponi solo al terzo è risultata positiva al coronavirus. E' successo a Reggio Calabria ad una paziente del reparto di Medicina del presidio ospedaliero Morelli che fa parte del Grande ospedale metropolitano.



E' l'unico soggetto risultato positivo nello screening che ha riguardato 248 soggetti. La donna è ricoverata da circa 10 giorni ed è stata sottoposta a due tamponi risultati negativi. La positività si è riscontrata solo al terzo tampone.



"Il contagio - è detto in un comunicato della Direzione aziendale Bianchi-Melacrino-Morelli - è stato rilevato nel corso della normale programmazione dei controlli Covid-19 a cui ieri sono stati sottoposti tutti gli operatori sanitari ed i pazienti dell'ospedale Morelli. I pazienti affetti da Covid-19 ricoverati in ospedale sono attualmente 40: 36 in degenza ordinaria e 4 in Terapia Intensiva. I pazienti deceduti sono 12. In seguito ad una dimissione avvenuta in data odierna i pazienti dimessi sono 13".