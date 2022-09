Coronavirus: Protezione Civile, ecco le regioni contagiate da COVID-19 “10 regioni e 23 province”

ROMA, 26 FEB - Sono 23 le province italiane in cui si sono registrati casi di coronavirus. E' quanto emerge dai dati aggiornati forniti dal Commissario Angelo Borrelli alla protezione Civile. Le regioni interessate sono dieci: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Liguria, Sicilia, Marche, Lazio.

Ecco nel dettaglio il numero di casi per provincia, che sono 24, e non 23 come scritto in precedenza.



LOMBARDIA: Lodi 128, Cremona 57, Pavia 27, Bergamo 20, Milano 8, Monza Brianza 4, Brescia 2, Sondrio 3, positivi in fase di ospedalizzazione/isolamento 9.



VENETO: Padova 40, Venezia 8, Treviso 2. In attesa di aggiornamento 21



EMILIA ROMAGNA: Piacenza 20, Parma 4, Modena 5, Rimini 1



PIEMONTE: Torino 3 TOSCANA: Firenze 1, Pistoia 1



TRENTINO ALTO ADIGE: Bolzano 1



LIGURIA: Savona 1, La Spezia 1



SICILIA: Palermo 3



MARCHE: Ancona 1 LAZIO: