Coronavirus: su lungomare senza giustificato motivo, denuncia a Catanzaro primo effetto inosservanza ordinanza sindaco

CATANZARO, 17 MAR - Una denuncia per spostamento senza valida motivazione e 26 persone identificate provviste di adeguata certificazione: è il bilancio della prima fase dei controlli in zona lungomare avviati, su input del sindaco Sergio Abramo, dalla Polizia locale di Catanzaro.



L'azione degli agenti si è concentrata sul lungomare oggetto della chiusura disposta dalla serata di ieri per ridurre ogni possibilità di assembramento. Durante i controlli, la Polizia locale ha dunque individuato una persona che stava transitando senza giustificazione: il trasgressore è stato denunciato penalmente con relativa ammenda pecuniaria.