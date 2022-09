Coronavirus: tentano Pasquetta fuori Porta. Sorpresi consumare droga sanzioni dei Cc

Coronavirus: tentano Pasquetta fuori casa, sanzioni dei Cc. Controlli nelle località turistiche dell'Alto Tirreno Cosentino

SCALEA (CS), 13 APR - Diverse le sanzioni irrogate dai carabinieri della Compagnia di Scalea nell'ambito delle attività di contrasto alla diffusione del coronavirus in periodo di festività pasquali. Tre persone di origine campana che stavano per raggiungere la loro abitazione estiva di Santa Maria del Cedro per trascorrervi la pasquetta sono state sanzionate e hanno fatto rientro nei luoghi di residenza.



Una coppia di Cosenza, intenzionata a recarsi a Belvedere Marittimo per prendere il sole, è stata fermata e sanzionata. Stessa sorte per altre otto persone sorprese e identificate sulla spiaggia di Scalea. A Verbicaro, i militari hanno controllato un giovane che ha addotto a motivazione della propria uscita l'essere stato a trovare la fidanzata. Due giovani di Santa Maria del Cedro, invece, sono stati fermati a Belvedere Marittimo e hanno spiegato di essersi dovuti recare nell'ospedale di Cetraro per prestazioni sanitarie. I carabinieri hanno verificato scoprendo che i due non erano stati nel presidio. Un altro giovane, a Cittadella del Capo, è stato denunciato per essersi allontanato dal proprio domicilio per acquistare della

ROCCA DI NETO (CK), Sorpresi consumare droga insieme, sanzionati 9 giovani

Intercettati in controllo dei Cc nel Crotonese, inosservanza Dpcm

Si sono ritrovati tutti insieme, nella serata di Pasqua, per consumare droga in compagnia contravvenendo alle disposizioni governative in atto per il contrasto della diffusione del coronavirus. Nove giovani sono stati sanzionati dai carabinieri della Compagnia di Crotone dopo essere stati sorpresi, a seguito di un controllo, all'interno di un appartamento di Rocca di Neto.



I militari hanno trovato e sequestrato la sostanza stupefacente, in tutto cinque grammi di cocaina e 11 grammi di marijuana. Gli assuntori oltre che rispondere della mancata osservanza del Dpcm relativo all'emergenza epidemiologica sono stati segnalati alla Prefettura di Crotone per uso di droga