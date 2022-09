Coronavirus: Aggiornamento. Trasferiti a Catanzaro 2 pazienti da ospedali Lombardia

Coronavirus: Trasferiti a Catanzaro 2 pazienti da ospedali Lombardia. Primario malattie infettive: ci prenderemo cura di loro

CATANZARO, 19 MAR - Sono attesi con un aereo militare in arrivo all'aeroporto di Lamezia Terme oggi pomeriggio alle 17, i due pazienti affetti da Covid-19, provenienti dalla Lombardia. "Saranno portati qui da noi - ha spiegato Lucio Cosco, direttore del reparto di Malattie infettive del 'Pugliese Ciaccio' di Catanzaro - e ricoverati nella nostra rianimazione. Qui ci prenderemo cura di loro". Il trasferimento dei pazienti, come aveva preannunciato il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus Angelo Borrelli, si è reso necessario per allentare la situazione di sofferenza che in queste ore stanno vivendo gli ospedali delle città del lombarde.





