Coronavirus: Viminale, ripartiti 80 mln euro a enti locali. "straordinari a Polizie locali"

ROMA, 18 APR - Ripartiti 80 milioni di euro agli enti locali per l'emergenza Coronavirus. In particolare, le risorse sono destinate alle spese per il personale delle polizie locali e alla sanificazione.

Lo comunica il Viminale sul suo sito. Il primo fondo, di 10 milioni di euro, è finalizzato a contribuire alla spesa per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale di Polizia locale dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane impegnato nei controlli sul rispetto delle norme di contenimento dell'epidemia da Covid-19, e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. La ripartizione tiene conto, secondo quanto previsto dal decreto legge, della popolazione residente e del numero di casi di contagio accertati, allo scopo di calibrare gli interventi in relazione al grado di esposizione al rischio. Il secondo fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro, è finalizzato alle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Comuni, Province e Città metropolitane. Dei 70 milioni ripartiti, 65 vanno ai Comuni e 5 alle Province e alle Città metropolitane.

Anche in questo caso la ripartizione tiene conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da Covid-19 accertati.