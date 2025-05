Cosenza Calcio, il sindaco Caruso rivela: 'Due cordate pronte a rilevare il Cosenza Calcio’ (Video)

Tempo di lettura: ~2 min

COSENZA – Un'immagine che parla da sola: lo stadio San Vito-Gigi Marulla vuoto, muto, malinconico. A pochi giorni dalla matematica retrocessione del Cosenza Calcio in Serie C, il sindaco Franz Caruso interviene pubblicamente nella trasmissione Dopo il 90° su Ten TV, lanciando un messaggio chiaro e accorato: “Guarascio deve cedere il passo. La città non merita questo silenzio né questa incertezza”.

Durante il suo intervento, Caruso non nasconde amarezza e frustrazione:

“Questa retrocessione non è figlia del caso, ma di una gestione priva di visione e programmazione. Lo avevamo detto: senza investimenti seri, senza una vera guida tecnica, salvarsi sarebbe stata un’impresa. E così è stato.”

Ma l’allarme va oltre il risultato sportivo. È un grido che riguarda la dignità di una città intera:

“Cosenza è stanca. La tifoseria ha lanciato un segnale chiarissimo disertando lo stadio, non per disamore, ma per protesta. E io come sindaco non posso ignorarlo.”

Il primo cittadino ha rivelato anche un retroscena importante:

“Ho ricevuto proposte e richieste di informazioni da imprenditori, anche da fuori regione, interessati ad acquistare il Cosenza Calcio. Ma non posso fornire dati certi: la gestione attuale è inaffidabile, dice una cosa e ne fa un’altra il giorno dopo.”

Franz Caruso ha sottolineato il paradosso di una città che ama visceralmente la propria squadra ma si sente esclusa dalle scelte:

“C’è una società, una provincia, una tifoseria che non riconosce più questa dirigenza. Non si può ignorare questo rifiuto. Lo stadio vuoto è il simbolo di un rapporto spezzato.”

Il sindaco ha anche risposto con fermezza a chi invoca decisioni drastiche da parte dell’amministrazione comunale:

“Togliere lo stadio al Cosenza? E a chi lo do? Chi si prende cura della struttura? Il mio dovere è garantire legalità e agire per il bene della città, ma non posso sostituirmi a chi ha la responsabilità del club.”

Caruso ha concluso con una riflessione lucida e appassionata:

“Io sono un tifoso del Cosenza e lo sarò sempre. Ho fatto tutto ciò che era nelle mie possibilità, anche da mediatore. Ma ora serve chiarezza. Serve un progetto. Serve un futuro. E se Guarascio non intende fare un passo indietro, allora almeno ne faccia uno avanti: presenti un piano credibile. Diversamente, è il momento di farsi da parte.”

Intervento del Sindaco Franz Caruso sulle cordate interessate all’acquisto del Cosenza Calcio minuto 06,42