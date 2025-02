Cosenza Calcio: tra salvezza, vendita societaria e paracadute in caso di retrocessione

Il Cosenza Calcio si trova di fronte a una fase cruciale della stagione, con la lotta per la salvezza che si fa sempre più complicata. Se il campionato finisse oggi, i rossoblù sarebbero destinati alla retrocessione in Serie C, ma esistono ancora spiragli per invertire la rotta. Parallelamente, si fa sempre più concreta l'ipotesi di una cessione societaria, con possibili nuovi investitori pronti a intervenire.

La lotta per la salvezza

Per restare in Serie B, il Cosenza deve migliorare il rendimento e intervenire sul mercato con acquisti mirati. La squadra ha mostrato fragilità difensive e difficoltà in fase realizzativa, rendendo necessarie operazioni che possano dare maggiore solidità e incisività. Tuttavia, gli investimenti devono essere bilanciati con le risorse disponibili, per evitare di compromettere ulteriormente la situazione finanziaria.

Il paracadute economico in caso di retrocessione

In caso di retrocessione, il Cosenza potrebbe beneficiare del "Paracadute Serie B", un fondo che la Lega B destina alle squadre che scendono in Serie C per attenuare l'impatto finanziario della perdita di categoria. Il club rientrerebbe in prima fascia, il che garantirebbe un contributo massimo di 1,9 milioni di euro. Tuttavia, la suddivisione del fondo tra più squadre potrebbe ridurre questa somma a circa 1,375 milioni, una cifra utile ma non sufficiente a risolvere tutte le problematiche economiche.

L’ipotesi della vendita societaria

Con una situazione finanziaria complessa e risultati sportivi deludenti, l'attuale proprietà potrebbe valutare la cessione del club. La vendita potrebbe rappresentare una soluzione per garantire un futuro più stabile, soprattutto se gli investitori fossero in grado di garantire nuovi capitali e un progetto a lungo termine.

Tra i possibili vantaggi della cessione:

Liquidità immediata per sanare parte del bilancio; Nuove risorse per rafforzare la squadra e tentare di evitare la retrocessione; Un progetto di rilancio , con l'ingresso di nuovi soci interessati a valorizzare il brand del Cosenza.



D'altra parte, una vendita non strutturata potrebbe generare incertezze e preoccupazioni tra i tifosi, rendendo necessaria una gestione trasparente della trattativa.

Quale futuro per il Cosenza?

Il club si trova a un bivio fondamentale: provare il tutto per tutto per la salvezza o prepararsi a ripartire dalla Serie C con il sostegno del paracadute? La decisione spetterà alla proprietà, che dovrà valutare attentamente costi e benefici di ogni opzione. Nel frattempo, i tifosi attendono risposte e, soprattutto, un segnale concreto di rilancio del club.