Stadio Cosenza, il sindaco Caruso: "Non butto il bambino con l’acqua sporca"

Tempo di lettura: ~2 min

Cosenza, via libera del sindaco: il San Vito Gigi Marulla resta al Cosenza Calcio

Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, conferma l'uso del San Vito Gigi Marulla al Cosenza Calcio: "Non butto il bambino con l’acqua sporca". Nessuna penalizzazione per i tifosi rossoblù e la città.

COSENZA – Il futuro del Cosenza Calcio passa ancora dallo stadio San Vito Gigi Marulla. Nessuna contesa, nessuna polemica. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso ha concesso l'ok ufficiale all'utilizzo dell'impianto da parte del club rossoblù, garantendo così alla squadra la possibilità di disputare il prossimo campionato nella sua storica casa.

La conferma è arrivata dopo un incontro riservato tra l'amministratore delegato del Cosenza, Rita Scalisi, e il primo cittadino. Un summit fondamentale per definire il destino dello stadio, senza il quale la società rischiava complicazioni ai fini dell'iscrizione al torneo.

"Sarebbe assurdo tenere chiuso uno stadio così importante", ha spiegato Caruso. "Sottrarre il San Vito Gigi Marulla all'uso per cui è destinato significherebbe esporsi a rilievi più gravi che non concederlo alla squadra. Non avrebbe senso privare il territorio di un simbolo così importante, esponendo l'amministrazione a danni erariali ingiustificati".

Parole chiare, accompagnate da una metafora forte: "Non butto il bambino con l’acqua sporca. E togliere il campo alla squadra significherebbe fare un dispetto alla città, non solo alla società".

La scelta dell’amministrazione è stata dunque quella di tutelare la passione dei tifosi e l’interesse della città di Cosenza, al di là delle vicende societarie che negli ultimi mesi hanno animato il dibattito pubblico. Sul tema della possibile cessione del club, Caruso ha precisato: "Non ho avuto contatti con l'attuale presidente Eugenio Guarascio e non ambisco ad averne. Mi auguro che le voci di una vendita della società siano reali e concrete, e che il prossimo incontro avvenga con il nuovo presidente".

In questo scenario di attesa e cambiamento, una certezza resta: il San Vito Gigi Marulla continuerà ad essere il teatro delle sfide casalinghe del Cosenza Calcio. Una decisione che guarda oltre i nomi e le proprietà, puntando dritto al cuore della città e alla sua gente. (TENTV)

