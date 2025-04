Cosenza-Brescia 1-1, Alvini sincero: “Ci è mancato qualcosa” (Video)

Cosenza, occasione sprecata: solo 1-1 col Brescia. Mister Alvini: “Potevamo fare meglio. Andiamo avanti.”





COSENZA – Un pareggio che sa di rimpianto. Al San Vito-Marulla, il Cosenza non va oltre l’1-1 contro un Brescia ridotto in nove uomini e con poche vere occasioni da rete. Nonostante il vantaggio numerico, i rossoblù sprecano l’ennesima opportunità per rilanciarsi in classifica. E il pubblico comincia a rumoreggiare.





Un primo tempo sottotono, una ripresa che non basta





La gara si era messa male, con l’autogol rocambolesco che ha portato avanti il Brescia. Nella ripresa, complice il doppio rosso tra i lombardi, ci si aspettava un assedio vero. E invece, nonostante il forcing finale e l’ingresso di numerosi giocatori offensivi, il Cosenza ha prodotto una lunga serie di cross e giro palla sterile, senza mai affondare il colpo con convinzione. Il gol del pareggio arriva, ma la vittoria resta un miraggio.





Mister Alvini: “Ci abbiamo provato, ma è mancato qualcosa”





Nel post partita, Mister Massimiliano Alvini non cerca scuse:





“Potevamo fare meglio. Abbiamo cercato di allargare il gioco sugli esterni con Ricci e Cervo, ma è mancato qualche inserimento centrale. Ho messo tanti attaccanti nel finale, e il pareggio l’abbiamo ripreso, ma non basta. Dovevamo vincerla.”





Alla domanda di Pippo Gattocom, che ha sottolineato un possesso palla sterile e pochi veri tentativi in area, Alvini ha replicato con franchezza:





“Condivido. Potevamo raddrizzarla prima. In effetti ci è mancato qualcosa negli inserimenti da dietro.”





Anche Danilo Perri (Gazzetta del Sud) ha incalzato sul mancato impiego anticipato di Zilli, ma il tecnico ha difeso le sue scelte:





“Avevamo già diversi giocatori offensivi in campo. Zilli ha fatto il suo quando è entrato. Il problema non sono stati i cambi.”





Una squadra volenterosa, ma con limiti evidenti





Il giornalista Eliso Sposato è andato dritto al punto, toccando un tema spinoso:





“Manca qualità tecnica. Tanta buona volontà, ma non basta per colmare il gap.”





Mister Alvini ha risposto con sincerità disarmante:





“I limiti li conosciamo. Ma oggi la squadra ha dato tutto. Giocavamo contro un Brescia che lotta per salvarsi, e il pareggio ce lo siamo meritati. Avremmo 31 punti senza penalizzazioni. Questo pesa.”





Applausi sì, ma la classifica resta preoccupante





Alla fine della gara, Alvini ha radunato i suoi a centrocampo:





“Ho detto loro di continuare a crederci. Non è finita. Lunedì andiamo a Spezia e ce la giochiamo.”





Ma la fotografia di questo Cosenza – come sottolineato da Walter Leone – è tutta in quel pallone finale di Ricci che attraversa l’area senza trovare nessuno. Tre giocatori, zero reazione.





“Siamo passati al 4-2-3-1 per tentare il tutto per tutto. Abbiamo cambiato tanto, abbiamo provato. Ma oggi resta il rammarico.”