Costruire un futuro equo e sostenibile

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Evento nazionale a Lamezia Terme dedicato ad un noto accademico calabrese

Lamezia Terme si conferma per il sesto anno consecutivo sede regionale del festival nazionale dello sviluppo sostenibile, con il convegno dal tema: “Per un futuro più equo e sostenibile” che si terrà dalle 10 alle 13 del 16 maggio nel salone della Chiesa di San Giuseppe artigiano, in Lamezia Terme.

Il convegno organizzato da AIParC Lamezia Terme Aps, presieduta dalla docente e giornalista Dora Anna Rocca è patrocinato dal Consiglio regionale della Calabria, da Asvis: Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, da AIParC Nazionale e da Resit Azienda leader in Italia della Green Energy.



Spiega la Presidente Rocca: «Questa edizione del festival è dedicata alla memoria del professore Vittorio Daniele, docente all’Università Magna Grecia di Catanzaro, importante accademico calabrese originario di Roccella Jonica, residente a Soverato, noto per il suo impegno verso la giustizia sociale e lo sviluppo del Mezzogiorno, deceduto a gennaio di quest’anno a causa di un aneurisma cerebrale. Il suo impegno accademico e il suo contributo al dibattito su sostenibilità e sullo sviluppo economico meritano per l’Associazione organizzatrice un riconoscimento speciale».



Il festival ideato da Asvis: Associazione Italiana per lo Sviluppo Sostenibile fin dal 2017, ha riscontrato ormai da diversi anni l’adesione di AIParC Lamezia Aps che dal 2024 è alleata Asvis.

Per sensibilizzare i giovani studenti sul tema, fin dal mese di febbraio l’associazione ha consegnato gratuitamente delle copie, sul tema della sostenibilità, da leggere ad una rappresentanza di studenti del Liceo Scientifico Galileo Galilei e del Polo Tecnologico Rambaldi De Fazio che avranno la possibilità di intervenire da protagonisti, nel dibattito che si terrà a fine convegno.



Dopo i saluti dei rappresentanti istituzionali, interverranno i relatori: Ugo Rocca Presidente Resit (Ambiente, Energia, Trasporti, Innovazione Tecnologica), ingegnere progettista di impianti a fonti rinnovabili che ha ricevuto nel 2022 a Maratea l'Earth Award premio alla carriera; Claudia Calidonna, direttrice dell’Isac Cnr (Istituto di Scienze dell’atmosfera e del Clima) di Lamezia Terme; Manuela Russo, ricercatrice Unical; Lorenzo Vallin, studente al quinto anno del Liceo Scientifico Galilei.



Seguirà una seconda parte dedicata al professore Vittorio Daniele aperta da un intervento video del dottor Paolo Marraffa funzionario del Comune di Catanzaro e dagli interventi delle professoresse dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro: Aquila Villella, Professore ordinario di Diritto Privato, e Angela Caridà, prof.ssa associata di economia e gestione delle imprese, in ruolo presso il Dipartimento di giurisprudenza economia sociologia.

Sarà quindi consegnata targa in suo onore ai familiari dello stesso. Seguirà poi il dibattito con gli studenti. Modererà il docente Paolo Failla del Polo Liceale T. Campanella- Fiorentino, consigliere AIParC Lamezia.