Covi-d19: Bonus 600 euro potrà arrivare a 1.000. Ecco come fare. Scarica il modulo covid-19 tutorial

Covi-d19: Bonus 600 euro potrà arrivare a 1.000, ma con paletti reddito emergenza fino 800 euro. Aiuti per bici e monopattini

ROMA, 3 MAG - Il bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi sarà automatico ad aprile; salirà a 1.000 per le partite Iva iscritte alla gestione separata Inps e per gli autonomi della gestione speciale con perdita di reddito o fatturato del 33%: lo prevede la bozza del nuovo decreto. Riaprono i negozi di bici e monopattini, con incentivi per acquistarli.

Nel dettaglio

Bonus INPS: la seconda tranche sarà alzata da 600 a 1000 euro per alcune categorie di beneficiari, a prevederlo è la bozza del decreto economia (ex decreto aprile) in fase di discussione in queste ore e che dovrebbe essere approvato sotto forma di decreto legge dal Governo nella prossima settimana.

Fra le tante misure adottate dal Governo c’è quindi anche quella dell’erogazione di un bonus di 600 euro per alcune categorie di lavoratori tra cui i liberi professionisti, i collaboratori ordinari e continuativi, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago ed infine a chi opera nel settore dello spettacolo e in quello del turismo.

La bozza Decreto Economia, ex decreto aprile dato che verrà introdotto soltanto a maggio, per adesso smentisce le attese di chi aveva paventato un passaggio ad 800 euro di indennità per tutti gli aventi diritto.

Ma vediamo nel dettaglio chi potrà beneficiare del bonus e chi potrà ottenere fino a 1.000 euro, ricordando che si tratta ancora di ipotesi e che il testo ufficiale del decreto legge dovrebbe arrivare entro pochi giorni.

Bonus INPS 1.000 euro: liberi professionisti titolari di partita IVA

Come abbiamo appena accennato il Decreto Economia, la cui bozza sta circolando ormai da diverse ore, ha confermato il bonus di 600 euro che era stato introdotto dal “DL Cura Italia” per sostenere i lavoratori danneggiati dall’emergenza Coronavirus.

Oltre a confermare il bonus di 600 euro per il mese di aprile, il Governo ha deciso di estendere lo stesso per alcune categorie che nel mese di maggio si vedranno erogare 1.000 euro invece di 600.

Nella bozza del decreto non c’è traccia per ora del bonus 800 euro di cui si era molto parlato negli ultimi giorni.

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE E SCARICARE IL TUTORIAL DELLA DOMANDA BONUS COVID-19