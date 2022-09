Covid-19, +117 positive è il bollettino della regione Calabria del 6 settembre 2021

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.103.686 (+1.826). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 79.345 (+117) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 260 (18 in reparto, 3 in terapia intensiva, 239 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.785 (10.636 guariti, 149 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.481 (45 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.433 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24.404 (23.788 guariti, 616 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 338 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 323 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.182 (7.074 guariti, 108 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.409 (89 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2.313 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25.205 (24.843 guariti, 362 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 327 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 318 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.879 (5.783 guariti, 96 deceduti).

L'Asp di Reggio Calabria comunica 84 nuovi soggetti positivi di cui 3 migranti.

L'Asp di Cosenza comunica "1 caso diagnosticato con test molecolare dal laboratorio di virologia dell'AOPC in data 28/08/2021, ma registrato oggi a seguito di controllo dati con il laboratorio".

Il totale dei nuovi soggetti positivi di oggi è 121 ma l'incremento risulta essere di 117 in quanto a seguito di un nuovo conteggio dei dati comunicati al Ministero della Salute, il totale dei casi confermati della settimana (30 agosto - 5 settembre) è pari a 1900 anziché 1904.

In particolare: nella giornata del 4 settembre i casi sono 291 anziché 294; nella giornata del 5 settembre i casi sono 263 anziché 264.

Clicca QUI per scaricare il Bollettino del 6 settembre aggiornato alle ore 16:15

In aggiornamento