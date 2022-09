Covid-19. Sellia Marina, la solidarietà continua con il farmaco sospeso

SELLIA MARINA 10 APR - La Proloco ringrazia, ancora una volta, la comunità di Sellia Marina per la grande solidarietà dimostrata in queste settimane di emergenza per il Covid-19 e rilancia una nuova proposta: "Farmaco sospeso". Non si ferma, quindi, il tempo della solidarietà e Sellia Marina continua a dimostrare la sua eccellenza nella grande rete solidale costruita in queste lunghe settimane.

L’iniziativa “Farmaco Sospeso”, consiste nella creazione di un fondo solidale per l’acquisto di farmaci essenziali. Questi farmaci saranno destinati ai nuclei familiari indigenti e/o in difficoltà, anche temporanea.

Chiunque volesse prendere parte all’iniziativa, potrà lasciare un libero contributo presso le Farmacie e Parafarmacie di Sellia Marina. L’iniziativa prende il via oggi 10 aprile 2020 e si protrarrà fino a venerdì 28 maggio 2020. I promotori si riservano l’opportunità di prolungare l’iniziativa, nel caso in cui l’emergenza persista oltre la data di scadenza soprindicata. Il cittadino che necessita di un farmaco essenziale, potrà rivolgersi direttamente ai volontari della Proloco, i quali si metteranno in contatto con gli esercizi aderenti all’iniziativa e provvederanno alla consegna del farmaco richiesto.

L'iniziativa del "farmaco sospeso" ha dimostrato, fin da subito, grande entusiasmo e apprezzamento, a dimostrarlo è, infatti, l'adesione unanime di tutte le farmacie e parafarmacie del nostro territorio. Il progetto nasce dall'esigenza di coesione e di unione territoriale. Ed è proprio attraverso queste iniziative che vogliamo sensibilizzare verso nuove e nobili pratiche di attenzione, amore e rispetto verso il prossimo, soprattutto se in condizioni di difficoltà.



L’obiettivo, oltre a permettere ai meno abbienti di acquistare farmaci da banco, è quello di rendere “virale” questa sana e virtuosa abitudine, attraverso il diffondersi di un senso civico e di gesti di generosità incondizionata e totalmente disinteressata e contagiosa, un esempio di civiltà da imitare su tutti i fronti.