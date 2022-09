Covid: "Accogli Calabria", dal 10/12 al via domande contributo. Orsomarso, aiuti una tantum per crisi comparto turistico

CATANZARO, 02 DIC - "Dalla Regione 1,6 milioni di euro per sostenere le imprese esercenti l'attività di servizi turistici mediante noleggio di mezzi di trasporto con conducente (Ncc) colpite dalla crisi economica legata all'emergenza Coronavirus. Con decreto n.12636 dell'1 dicembre 2020 del dipartimento Lavoro, Sviluppo economico, Attività produttive e Turismo, è stato pubblicato l'avviso che prevede la concessione di un contributo a fondo perduto una tantum, variabile per fasce di fatturato da 4mila a 12mila euro e che si inserisce nel più ampio quadro di strumenti messi in atto per fronteggiare la crisi dell'intero comparto turistico". A darne notizia è un comunicato dell'ufficio stampa della Giunta regionale.



"L'aiuto si rivolge alle microimprese calabresi - è scritto nel comunicato - che erogano servizi turistici mediante noleggio di mezzi di trasporto con conducente (codice Ateco 49.39.09 - Altri trasporti su strada di passeggeri) che hanno registrato un fatturato superiore a 150mila euro nel corso del 2019 e che hanno subito e che stanno subendo i danni causati dall'epidemia, anche a seguito della sospensione delle attività disposte dal Governo nazionale e regionale. Il beneficio non è cumulabile con l'aiuto concesso mediante la procedura 'Riapri Calabria II edizione'". "Prosegue l'impegno dell'amministrazione regionale - afferma l'assessore a Lavoro, Sviluppo economico e Turismo, Fausto Orsomarso - nelle azioni di sostegno alla liquidità e a favore della ripartenza delle attività economiche regionali così duramente colpite dalla crisi e dagli effetti delle misure di contenimento disposte sia a livello nazionale che regionale.



Con questo avviso Fausto Orsomarso - mettiamo in campo un intervento ad hoc voluto per stimolare uno dei comparti portanti del nostro sistema economico e produttivo regionale, quello dei servizi turistico-alberghieri, al fine di scongiurare la chiusura delle attività e di impedire l'aumento della disoccupazione. Stiamo agendo con tutti gli strumenti di cui disponiamo, nelle modalità che riteniamo più efficaci e tempestive, per essere concretamente al fianco delle varie realtà produttive". "Le domande devono essere inviate - è detto ancora nel comunicato - attraverso la piattaforma del soggetto gestore Fincalabra spa, secondo le istruzioni fornite e le procedure che saranno descritte nella manualistica d'uso dedicata che sarà pubblicata nei prossimi giorni. Lo sportello per l'inserimento delle domande aprirà alle ore 10 del 10 dicembre e chiuderà giorno alle ore 18 del 14 dicembre 2020".





