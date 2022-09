Covid. Allerta terapie intensive, per 10 regioni rischio alto

Allerta terapie intensive, per 10 regioni rischio alto. Vicine a superamento soglia limite 30% posti a malati Covid

ROMA, 16 OTT - Sono dieci le Regioni con un rischio definito alta per la tenuta delle terapie intensive: si tratta dell'Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta. Secondo il Monitoraggio del ministero della Salute e Iss hanno una probabilità di superare la soglia del 30% delle terapie intensive occupate da pazienti Covid nel prossimo mese, da alta a massima. Le regioni segnalate con il livello piu' alto di rischio per questo parametro sono la Lombardia, la Liguria.

In aggiornamento