Covid: bisogna piegare curva o personale sanitario non reggerà. "Non perdere tempo in polemiche, lavorare insieme".

ROMA, 06 NOV - "Se non pieghiamo la curva il personale sanitario non reggerà l'onda d'urto. Il personale è la questione più importante. Non dobbiamo perdere tempo in polemiche ma dobbiamo lavorare insieme".

Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza all'informativa alla Camera. "Ci aspettano mesi non facili ma abbiamo la forza per piegare nuovamente la curva", ha aggiunto. "Paghiamo il prezzo - ha sottolineato Speranza - di aver tenuto per troppi anni una norma che ha bloccato la spesa per il personale sanitario a quella del 2004 meno l'1,4%.

Per me quello del personale è il problema più serio col quale fare i conti. Un respiratore o una mascherine si possono comprare, ma un medico, un anestesista o un infermiere non si comprano al mercato".

"Non si può improvvisare, ci vogliono - ha concluso - anni di formazione e investimento".