Covid. Boccia a Regioni, inverno tra più bui per Italia. Restrizioni hanno sempre avuto ragione

Boccia a Regioni, inverno tra più bui per Italia, serve unità. Tempo bilanci arriverà, restrizioni hanno sempre avuto ragione

ROMA, 18 DIC - Questo "è tra gli inverni più bui che il nostro paese ricordi, restiamo uniti e ne usciremo insieme nel 2021". E' quanto avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia alle Regioni sottolineando che "le misure restrittive hanno sempre avuto ragione".



Ogni scelta fatta "è agli atti e ognuno può rivedere cosa aveva detto prima e cosa è successo, il tempo dei bilanci arriverà". Ecco perché chi in piena emergenza "esterna solo giudizi livorosi, non rende un servizio all'Italia". "Le istituzioni - ha concluso - rappresentano tutti gli italiani e non solo quelli che li hanno votati"