Covid. Calcio: Serie B; sospese le prossime 2 giornate, si riprende 1/5

Calcio: Serie B; sospese le prossime 2 giornate, si riprende 1/5. Assemblea d'urgenza dopo stop Asl al Pescara per i casi covid

ROMA, 18 APR - L'Assemblea di Lega Serie B ha deciso la sospensione delle prossime due giornate di campionato (martedì 20 e sabato 24 aprile) ed ha deliberato le nuove date delle ultime quattro giornate, play off e play out compresi. La decisione è arrivata in conseguenza allo stop all'attività agonistica imposto dalla Asl al Pescara a causa delle positività al Covid-19 nel gruppo-squadra. L'assemblea, riunita in via d'urgenza oggi in videoconferenza, presenti tutte le società, ha deliberato le nuove date della 16/a, 17/a, 18/a e 19/a giornata di ritorno del Campionato Serie BKT 2020/2021, nonché delle eventuali gare di playoff e playout.



Le date delle ultime quattro giornate: 16/a giornata di ritorno sabato 01.05.2021 anziché martedì 20.04.2021 17/a giornata di ritorno martedì 04.05.2021 anziché sabato 24.04.2021 18/a giornata di ritorno venerdì 07.05.2021 anziché sabato 01.05.2021 19/a giornata di ritorno lunedì 10.05.2021 anziché venerdì 07.05.2021 Così come previsto le partite della 18/a e 19/a giornata di ritorno si giocheranno in contemporanea, salvo poter comunque essere disputate in più blocchi, nel caso non si rendesse necessaria, ai fini della classifica, la contestualità di tutte le gare. Date gare playoff Turno preliminare (gara "secca") Giovedì 13 maggio 2021; Semifinali (andata) Lunedì 17 maggio 2021, Semifinali (ritorno) Giovedì 20 maggio 2021 Finale andata Domenica 23 maggio 2021 Finale ritorno Giovedì 27 maggio 2021 Date gare playout Sabato 15 maggio 2021 (andata) Venerdì 21 maggio 2021 (ritorno).