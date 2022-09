Covid. Da domani il via alla vaccinazione dei dipendenti regionali nelle sale della Cittadella

Da domani, giovedì 20 maggio, partirà ufficialmente la campagna vaccinale rivolta ai dipendenti regionali. Le somministrazioni previste, sulla base dell’adesione volontaria dei lavoratori, sono al momento 660, suddivise in 120 al giorno (dalle 9 alle 19) fino al 27 maggio, con l’esclusione delle giornate di sabato e domenica.



Nelle prossime ore, verranno inviate, dal medico competente, le mail di convocazione per i lavoratori che hanno aderito alla campagna vaccinale.

Ne dà notizia il sindacato CSA-Cisal che commenta: "Un grande risultato raggiunto grazie ad una proficua sinergia istituzionale. L’Amministrazione regionale, nel suo complesso, ha dimostrato attenzione alla necessità di avviare le vaccinazioni dei lavoratori”.



"Particolari ringraziamenti -prosegue il sindacato- vanno al commissario ad acta della sanità Guido Longo, che si è dimostrato persona genuina e disponibile, alla segretaria del dipartimento del Personale e al personale del dipartimento Tutela della Salute, e ai rispettivi direttori generali, che per quanto di loro competenza hanno favorito il buon esito della procedura, così come l’Asp di Catanzaro.



Specifico merito va sicuramente attribuito al dirigente ‘Datore di Lavoro’ che fin dall’inizio ha trovato la via giuridica più corretta e poi ha seguito da vicino tutte le fasi per l’avvio della campagna vaccinale nella Cittadella regionale. Ringraziamo anche la Protezione civile regionale per l’apporto organizzativo che ha dato in questi giorni e infine tutti gli altri attori che hanno stipulato il protocollo d’intesa".