Green Pass: PagoPA, ok Garante privacy all'App IO. Atteso via libera anche a Certificato verde Covid

MILANO, 16 GIU - Il Garante Privacy ha dato l'ok all'App IO, i dubbi che aveva sollevato sono stati risolti da PagoPA che gestisce IO e ha implementato l'applicazione sulla base delle osservazioni ricevute. "A seguito dell'ulteriore proficua riunione odierna, ci aspettiamo un pronto riscontro positivo anche all'introduzione della nuova funzionalità che consentirà ai cittadini di ottenere la Certificazione verde COVID-19, il cosiddetto "Green pass", sulla App IO" precisa una nota.

PagoPA "ha ribadito e dato conto del rigoroso rispetto delle norme in vigore in merito al trasferimento dei dati." . Il Garante ha chiesto un ulteriore minimizzazione del trattamento dei dati e "nelle prossime ore sarà disponibile sugli store un aggiornamento dell'app IO.



Tra le novità introdotte, ci saranno anche l'utilizzo di notifiche push a contenuto generico (cioè senza indicazione dell'ente mittente o dell'oggetto) e, a breve, la possibilità di esprimere un consenso esplicito e specifico da parte del cittadino rispetto all'uso di sistemi che permettono di raccogliere eventi relativi alle azioni effettuate in app, informazioni raccolte per finalità di assistenza, debugging e monitoraggio dell'App stessa" spiega PagoPA che chiarisce che, come vuole il GDPR, viene "esclusa ogni possibilità che i dati ritenuti delicati possano essere trasferiti in Paesi extra UE".



Inoltre, in riferimento al codice fiscale dei cittadini precisa che "il trattamento è sempre avvenuto in maniera sicura con meccanismi di hashing" e Infine, "in nessun caso vengono trasferiti all'estero i dati delle carte di credito, che vengono conservati in Italia e in ambiente protetto secondo gli standard del settore PCI (Payment Card Industry)" .

Clicca QUI per scaricare App IO (APP STORE - PLAY STORE)