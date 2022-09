Covid, il Governo decide su nuove zone rosse-arancioni Ordinanze antiassembramento in 3 regioni. oggi vertice manovra

ROMA. 12 NOV - Ordinanze anti-assembramento in 3 regioni. oggi vertice manovra Verranno elaborati oggi i dati Covid arrivati ieri dalle regioni e che domani verranno valutati dal Governo per decidere nuove possibili zone rosse o arancioni in Italia. Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia varano nel frattempo nuove ordinanze antiassembramento. Rafforzamento della presenza di Esercito e Protezione civile a Napoli. Oggi nuovo vertice tra Conte, Gualtieri e i capi delegazione di maggioranza sulla manovra e le misure economiche per l'emergenza Covid-19.



Covid, l'Italia supera un milione di casi



Arcuri gestirà il piano di distribuzione del vaccino a quasi 11 mesi dall'inizio della pandemia di Covid-19, l'Italia supera il milione di casi. Gli attualmente positivi sono circa 600 mila. Ieri in 24 ore riportati altri 33 mila contagi e 623 decessi. Il rapporto positivi-test cala ancora, al 14,6%. Sarà il commissario per l'emergenza Arcuri il responsabile del piano operativo per la distribuzione del vaccino in Italia. Nel mondo i contagi registrati dall'inizio della pandemia hanno superato intanto i 52 milioni, con gli Usa che contano 240 mila decessi.



Aspi, Boccia: se non si chiude noi revochiamo



Nuova tegola giudiziaria su concessionaria. Oggi il cda Ex vertici e alcuni attuali manager di Aspi sono stati arrestati in un'indagine parallela a quella sul crollo del ponte Morandi a Genova. Nuova tegola giudiziaria che arriva in pieno dossier per il nuovo assetto societario della concessionaria autostrade, col Governo in pressing: "Il tempo è scaduto, questa stagione si è conclusa: se non si chiude, revochiamo", afferma Boccia. Oggi in programma il cda di Aspi, che potrebbe fare il punto sul Pef.