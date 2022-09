Covid: nel catanzarese contagi in aumento ad Albi, al via screening di massa

Covid: contagi in aumento ad Albi, al via screening di massa. Attualmente 6 positivi da tampone Asp e 15 da test privati

ALBI (CZ), 08 GEN - Sono iniziate stamane ad Albi, comune della Presila catanzarese che negli ultimi gior ni ha visto aumentare il numero di persone contagiate, le operazioni di screening di massa disposte dall'Amministrazione comunale.



Le attività di effettuazione dei test, che si protrarranno fino a domenica, si stanno svolgendo in modalità drive-in con l'ausilio della Polizia locale, dei volontari di protezione civile "Angeli della Sila" e dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri.



A ieri sera la situazione dei contagi vede sei positivi riscontrati con tampone effettuato dall'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, 15 con test effettuati in laboratorio privato e 32 persone in isolamento fiduciario-quarantena. "Lo screening di massa - ha reso noto l'Amministrazione comunale - sarà effettuato attraverso una postazione drive-in situata in viale Kennedy.



Per i soggetti che non potranno recarsi sul posto a causa di problemi di salute, deambulazione o altro, verrà programmata l'esecuzione del test nelle proprie abitazioni, previa prenotazione". "Non esitate ad effettuare il tampone, non abbiate paura - è detto nella nota - solo con la vostra sensibilità e con il vostro senso di responsabilità, si potrà conoscere e circoscrivere la reale entità dei soggetti positivi e tornare tutti alla normalità il più presto possibile".