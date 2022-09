Covid: Sergio Abramo, alunno positivo, chiusa classe scuola media Catanzaro

Covid: alunno positivo, chiusa classe scuola media Catanzaro. Decisione dirigente, attivata dad. Altre sezioni in presenza

CATANZARO, 13 DIC - La dirigente dell'istituto comprensivo Vivaldi di Catanzaro, Maria Antonietta Crea, ha deciso di sospendere la didattica in presenza per la seconda F della scuola media, attivando la didattica digitale integrata.



La decisione si è resa necessaria, si legge nell'avviso urgente pubblicato sul sito della scuola, a causa della positività di un bambino che frequenta quella classe. Segnalazione pervenuta da un genitore alla dirigente che ha deciso sentendo l'Asp e il sindaco Sergio Abramo.



Tutte le altre classi proseguiranno le attività in presenza e l'orario di entrata sarà diversificato. Il provvedimento arriva dopo la chiusura della scuola dell'infanzia del plesso di Casciolino dello stesso istituto comprensivo su ordinanza del sindaco.

In aggiornamento