Covid: Si allunga la lista, nuove chiusure di scuole in 4 comuni nel vibonese

VIBO VALENTIA, 02 NOV - Si allunga la lista dei comuni che vedono chiudere le scuole per l'emergenza Covid. A Fabrizia, il sindaco Francesco Fazio ha emesso un'ordinanza in tal senso valida fino a nuove disposizioni. Scuole chiuse, ma questa volta fino a sabato, anche a Serra San Bruno per via dell'apposita ordinanza emessa dal sindaco Alfredo Barillari, dopo il riscontro di due casi positivi nella cittadina della Certosa ed in attesa dell'esame dei nuovi tamponi. Stessa decisione è stata adottata a Mongiana e al plesso "Vespucci" (sede centrale) a Vibo Marina per accertamenti epidemiologici al personale scolastico.



E in una scuola del capoluogo di Provincia, il Liceo "Capialbi", si è registrato un caso di positività: quello di un insegnante residente nel comune di Stefanaconi che, tuttavia, è da tempo in isolamento e pertanto non vi saranno ripercussioni sull'attività didattica.