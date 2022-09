Covid. Scuola. Sindaco di Satriano Chiaravalloti ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Leggi i dettagli

Covid: sindaco Satriano chiude scuole, rischio contagio. Asp Catanzaro effettuerà lunedì tamponi su alunni

SATRIANO, 22 OTT - Il sindaco di Satriano Massimiliano Chiaravalloti ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del comune fino a lunedì 25 ottobre. L'ordinanza è stata emessa a causa del rischio di contagio da coronavirus per alcuni alunni che martedì 19 hanno viaggiato sullo scuolabus in servizio nel territorio comunale.



"L'Asp - ha dichiarato il primo cittadino - non ha escluso il rischio contagio e per questo dobbiamo usare prudenza. Quindi invito a tenere i bimbi a casa, anche perché nelle prossime ore sarete contattati dall'Asp per le disposizioni di rito che riguardano il tampone". I test sugli alunni che in tutto sono una ventina, saranno effettuati lunedì mattina.



"Capisco - ha aggiunto Chiaravalloti - che a molti genitori la chiusura delle scuole non piaccia, ma trattandosi di bambini che frequentano classi dall'infanzia alle medie e che potrebbero portare il virus nelle aule, vorrei evitare focolai a scuola e zone rosse, come è successo in altri comuni del comprensorio. Mi auguro che i risultati dei tamponi lunedì arrivino già nel primo pomeriggio, così capiremo quali classi far tornare in presenza riaprendo dal giorno dopo gli istituti".