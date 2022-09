Covid: sorpresi a consumare a tavolo bar, chiuso locale. Leggi i dettagli

Covid: sorpresi a consumare a tavolo bar, chiuso locale. Stop di 5 giorni. Sanzionati il titolare e cinque clienti

RENDE, 09 APR - Cinque clienti sorpresi a consumare cibi e bevande al tavolo e il titolare di un bar sono stati sanzionati dai carabinieri di Rende che hanno disposto la chiusura del locale per cinque giorni.



L'esercente e gli avventori ai quali è stata contestata la violazione dei divieti imposti dall'ultimo Dpcm e dall'ordinanza della Regione, sono stati individuati dai militari nell'ambito dei servizi quotidiani di controllo del territorio disposti dalla Compagnia di Rende e finalizzati al rispetto delle prescrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica..



Dall'entrata in vigore delle ultime disposizioni seguite alla decretazione della zona rossa per la Calabria, i militari, impegnati nei servizi anti-assembramento, hanno controllato circa 420 persone contestando 65 violazioni ai trasgressori.