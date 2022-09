Covid: Tar Calabria, da domani scuole riaperte. Spirlì, “il Tar si assume la responsabilità”. Giudici accolgono ricorso, sospesa efficacia ordinanza Spirlì.

CATANZARO, 09 MAR - Scuole di ogni ordine e grado riaperte da domani in Calabria. Il Tar della Calabria, infatti, ha sospeso l'ordinanza emessa venerdì dal presidente ff della Regione Nino Spirlì che sospendeva la didattica in presenza in tutte le scuole (ad eccezione dei nidi nella fascia di età 0-3) con attivazione della Dad. Il Tar, che ha fissato l'udienza di merito per il 14 aprile, ha così accolto il ricorso presentato da un gruppo di genitori, docenti, presidi e associazioni di tutta la regione. Lo ha reso noto l'avv. Paolo Perrone che ha presentato il ricorso. "Il Tar ha deciso e si assume la responsabilità.

Mi auguro che le prossime settimane non siano dolorose dal punto di vista dell'aumento dei contagi. Noi comunque continueremo a lavorare per tutelare la salute di tutti i calabresi". Così il presidente facente funzione della Regione Calabria Nino Spirlì commenta la decisione del Tar che ha riaperto le scuole. "La presenza delle varianti - ha aggiunto - è stata acclarata su campioni per cui le varianti sono già presenti sul territorio in buon numero. Non voglio fare terrorismo psicologico ma devo riflettere assieme al commissario Longo sulla necessità di prevenire piuttosto che poi dover curare".