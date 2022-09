Covid. Venerdì nuove ordinanze. Ad oggi 12 regioni a rischio alto. Ultimo monitoraggio, 8 a rischio moderato con 2 in peggioramento

ROMA, 13 GEN - Arriveranno venerdi - secondo quanto si apprende - le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza con le nuove classificazioni delle regioni per fasce di rischio. Secondo l'ultimo monitoraggio della cabina di regia - riportato oggi da Speranza nelle comunicazioni alla Camera - 12 regioni e province autonome sono ad alto rischio, 8 sono a rischio moderato di cui 2 in progressione a rischio alto e una sola regione è a rischio basso".