Covid. Nuovo commissario Sanità in Calabria relazionerà ogni 6 mesi. "Chi è Giuseppe Zuccatelli"

CATANZARO, 07 NOV - Giuseppe Zuccatelli, indicato stasera in Consiglio dei ministri per il ruolo di nuovo commissario per la Sanità in Calabria in sostituzione del dimissionario Saverio Cotticelli, é attualmente il commissario straordinario dell'azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro e dell'azienda univestaria Mater domini di Catanzaro. Zuccatelli, 76 anni, di Cesena, é stato anche presidente dell'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ed è in Calabria dal dicembre dello scorso anno.



Commissario Calabria relazionerà a Premier ogni 6 mesi

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, di concerto con il Ministro della salute Roberto Speranza, ha deliberato la nomina del dott. Giuseppe Zuccatelli a commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria. Lo si legge nel comunicato stampa del Cdm. Il Commissario - viene spiegato - è incaricato di relazionare, con cadenza semestrale, al presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri affiancanti in merito all'attività svolta, ferme restando le verifiche trimestrali e annuali previste dalla normativa vigente.

Chi è Giuseppe Zuccatelli, vanta una lunga esperienza nel campo del management sanitario. Zuccatelli, 76 anni di Cesena, è stato anche presidente dell’Agenas e ha avuto anche incarichi manageriali in Campania e Abruzzo: è arrivato in Calabria nel dicembre 2019, dopo la nomina del governo alla luce del primo “Decreto Calabria”, per guidare l’azienda ospedaliera “Pugliese Ciaccio” e l’azienda ospedaliera universitaria “Mater Domini” di Catanzaro, inoltre per un breve periodo è stato anche commissario straordinario dell’Asp di Cosenza.

Adesso, con la nomina odierna in sostituzione del dimissionario Cotticelli, Zuccatelli, ritenuto vicino al ministro Roberto Speranza, guiderà la sanità calabrese con il supporto dei poteri assegnatigli dal nuovo “Decreto Calabria”, approvato nei giorni scorsi dal governo Conte, provvedimento che ha ulteriormente rafforzato la figura del commissario della sanità regionale: Zuccatelli infatti potrà indicare i nomi dei commissari straordinari delle aziende sanitarie e ospedaliere, dare direttive al dipartimento Tutela della Salute della Regione, occuparsi degli appalti sopra la soglia comunitaria e redigere il piano Covid. La scorsa settimana Zuccatelli ha reso noto di essere risultato positivo al coronavirus, spiegando all’AGI di “essere assolutamente asintomatico e di stare bene”.