Cremonese-Spezia, primo atto della finale playoff: 180 minuti per un sogno chiamato Serie A

Giovedì 29 maggio ore 20:30 allo stadio Zini il via alla sfida decisiva per l’ultimo posto in Serie A. Stroppa e D’Angelo si ritrovano tre anni dopo Pisa-Monza.

Manca solo un ultimo passo, anzi due: Cremonese e Spezia sono pronte a giocarsi la stagione in un doppio confronto che vale la promozione in Serie A 2025/26. Le due squadre si affronteranno nella finale dei playoff di Serie BKT, con andata giovedì 29 maggio allo Zini e ritorno domenica 1° giugno. In palio c’è l’ultimo biglietto per la massima serie, dopo quelli già conquistati da Pisa e Sassuolo.

Stroppa vs D’Angelo: una sfida che sa di rivincita

La finale rappresenta una sfida nella sfida tra due tecnici che si ritrovano nuovamente in un duello cruciale. Giovanni Stroppa e Luca D’Angelo si erano infatti già incrociati nella finale playoff del 2022, con il Monza dell’attuale tecnico grigiorosso che sconfisse il Pisa guidato proprio dall’allenatore attuale dello Spezia.

Primo scontro playoff tra Cremonese e Spezia: equilibrio totale

Sarà la prima volta che Cremonese e Spezia si affrontano nella fase playoff. Tuttavia, nei 28 precedenti di campionato il bilancio è perfettamente in equilibrio: 11 vittorie per parte e 6 pareggi. Curiosamente, entrambe vantano una sola partecipazione precedente alla finale dei playoff: i lombardi furono eliminati dal Venezia nel 2023, mentre i liguri conquistarono la Serie A nel 2020 superando il Frosinone grazie al miglior piazzamento in classifica.

Cremonese imbattuta allo Zini: tabù Spezia in trasferta

I numeri sorridono ai padroni di casa. La Cremonese è imbattuta nelle ultime otto gare interne contro lo Spezia in Serie B (6 vittorie, 2 pareggi), con appena due gol subiti. L’ultimo successo spezzino a Cremona risale addirittura al 25 ottobre 1942. Ma i playoff sono notoriamente un campionato a parte.

Statistiche chiave: attacco, testa e solidità

I numeri della stagione evidenziano due squadre dalle caratteristiche diverse ma ugualmente efficaci:

Cremonese : 66 gol stagionali, attacco prolifico e difesa solida, con solo 6 gol subiti di testa.

: 66 gol stagionali, attacco prolifico e difesa solida, con solo 6 gol subiti di testa. Spezia: 63 reti totali, ma spiccano i 18 gol segnati di testa – primato condiviso con il Catanzaro – e una difesa tra le migliori del torneo (34 reti concesse in 40 gare).

Sarà quindi interessante vedere chi avrà la meglio tra la potenza aerea ligure e la solidità lombarda sui palloni alti.

I protagonisti: Vandeputte e Esposito, talenti in rampa di lancio

Tra i grigiorossi, riflettori puntati su Jari Vandeputte, vero uomo assist del campionato con 14 passaggi vincenti e 5 gol. Il belga può diventare il primo giocatore a superare le 20 partecipazioni attive ai gol in due stagioni consecutive di Serie B.

Tra gli Aquilotti, invece, brilla il talento emergente di Francesco Pio Esposito. Il classe 2005 ha partecipato a una rete in ciascuna delle ultime quattro partite di Serie BKT (3 gol e 1 assist) e potrebbe entrare nella storia come uno dei più giovani ad aver inciso con questa continuità nelle principali leghe europee.

Pronostico? Inutile farlo: sarà il campo a decidere

Il cammino delle due squadre, i valori tecnici in campo e le motivazioni rendono questa finale incerta, aperta, vibrante. La posta in gioco è altissima, e ogni dettaglio potrà fare la differenza.

Appuntamento allo stadio Giovanni Zini giovedì 29 maggio ore 20:30, per l’andata di una sfida che si annuncia indimenticabile. La Serie A attende una tra Cremonese e Spezia: 180 minuti per cambiare il futuro.

