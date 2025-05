Tempo di lettura: ~2 min

Cristina Dell’Acqua e Laura Valente al «Sabato del Villaggio» «Le 3D di Socrate»: uno spettacolo di letture e musica alla ricerca di sé

Sabato 17 maggio, alle ore 18.00, nell’elegante cornice del Teatro Franco Costabile di Lamezia Terme, sarà la volta della sofisticata scrittrice Cristina Dell’Acqua e della cantante Laura Valente, iconica voce dei Matia Bazar, che daranno vita a uno spettacolo intenso e ammaliante: «Le 3D di Socrate. Dubbio, Daimon, Desiderio. Conosci te stesso e diventa chi sei».

«Nuovo appuntamento del Sabato del Villaggio – ha dichiarato il direttore artistico Raffaele Gaetano –. Protagoniste Cristina Dell’Acqua e Laura Valente, una prof e un’artista, per un mix imperdibile.

Alla base di tutto una bella amicizia e una stima reciproca nate tra un concerto di Laura e una presentazione dell’ultimo libro di Cristina.

Il risultato è Le 3D di Socrate: Dubbio, Daimon, Desiderio. Conosci te stesso e diventa chi sei.

Insieme viaggeremo attraverso letture, riflessioni e suggestioni musicali.

Cristina e Laura ci condurranno in un nuovo viaggio nel mondo greco, per imparare a sentire socraticamente. Una formula che ha come nutrimento l’Amore per le domande e parte da un unico presupposto: la conoscenza di sé».

Ora qualche cenno sui protagonisti dell’appuntamento. Cristina Dell’Acqua insegna al prestigioso Collegio San Carlo di Milano.

Da sempre appassionata di sperimentazione didattica, si è specializzata in Arts Integration negli USA (Annapolis, Maryland).

Ha pubblicato con Mondadori Il nodo magico (2021), Una spa per l'anima (2022), La formula di Socrate (2023). Scrive per il Corriere della Sera. Laura Valente, pseudonimo di Laura Bortolotti, ha al suo attivo 4 partecipazioni al Festival di Sanremo, di cui una a fianco del marito Mango.

Artista talentuosa, ex voce dei Matia Bazar, ha partecipato a diverse produzioni teatrali, coniugando canto e recitazione.

