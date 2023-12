Tennistavolo in Sardegna: cronache pongistiche del 5 ottobre 2023

CAGLIARI, 5 OTTOBRE 2023 - TTX: ALLE FINALI DI ROMA ANCHE VARIS LAI E MATTIA FEBOLI

In Piazza di Siena a Roma, in mezzo a tanti adepti del TTX italiani e stranieri. Dal 6 all’8 ottobre, ad onorare la fase conclusiva del progetto "TTX EU Format ... more FUN more LIFE", organizzato dalla Federazione Italiana Tennistavolo, grazie ai fondi messi a disposizione dall’Unione Europea nell'ambito del programma ERASMUS+, ci saranno anche due atleti isolani. Si, perché quello della FITeT Sardegna è stato un comitato molto attivo nel caldeggiare un’iniziativa che ha coinvolto anche le federazioni nazionali di Spagna, Francia, Portogallo, Polonia, Lettonia, Malta, Slovenia, Ungheria e Cipro.

Nella scorsa primavera, infatti, sono stati organizzati due eventi che hanno coinvolto centinaia di studenti. Prima nella palestra di via Turati a Quartu S.Elena con gli alunni dell’Istituto ad indirizzo sportivo Porcu-Satta. Il secondo invece all’aperto, presso la cittadella sportiva del CUS Cagliari, nell’ambito del circuito denominato Road Show che ha coinvolto il Liceo Scientifico Statale Antonio Pacinotti di Cagliari.

A Quartu si impose Federico Solla che, impossibilitato ad affrontare la trasferta, è stato sostituito col secondo classificato, Mattia Feboli. Nella gara cagliaritana, inserita nel cartellone di Ateneika, a prevalere è stato il pongista del Torrellas Capoterra Varis Lai che senza indugi sarà protagonista nella capitale. Entrambi si cimenteranno con racchette in legno senza coperture in gomma e palline più grandi e pesanti rispetto al tennistavolo ed un regolamento che prevede le gare a tempo (2 minuti ciascuna).

Il fine ultimo della manifestazione è quello di promuovere il benessere psico-fisico dei più giovani, attraverso l’educazione, la formazione, l’inclusione e lo sport.

“Auguro ai nostri due atleti un sano divertimento – dice il presidente FITeT Sardegna Simone Carrucciu che ha voluto a tutti costi le due date sarde – e soprattutto una proficua convivenza sportiva con i rappresentanti di tante culture diverse; è un’ottima opportunità da sfruttare in pieno e che sotto il piano umano rappresenterà un valore aggiunto notevole”.

VIA AI CAMPIONATI A SQUADRE MASCHILI REGIONALI E NAZIONALI

Dopo aver rotto gli indugi con i tornei, il popolo del tennistavolo sardo può immergersi con meno patemi d’animo nel clima dei campionati a squadre. C2, D1 e D2 cominceranno il prossimo week end mentre ci sarà da aspettare per C femminile e C master che apriranno le schermaglie ad autunno inoltrato.

Il girone che produrrà la promozione nel campionato nazionale di C1 è composto dalle consuete otto formazioni: ecco gli accoppiamenti della prima giornata: sabato giocheranno Marcozzi-Tennistavolo Norbello (h.18:00), TT Carbonia Blu – TT Guspini (16); turni domenicali per TT La Saetta – ITC Enrico Fermi Iglesias (10:30) e Guilcier Ghilarza -Torrellas Capoterra (10).

Sedici le protagoniste nei due gironi di D1: in quello nord il calendario si inaugura con Tennistavolo Sassari – Monterosello (16), Alghero-Il Cancello Alghero (17), Guilcier Ghilarza – Tennistavolo Paulilatino (16). Domenica alle 10 scendono in campo Santa Tecla Nulvi e Atletica Serramanna (10).

La prima giornata del girone B che comprende compagini del sud Sardegna, prevede i seguenti incontri: domenica alle 10 giocano La Saetta Verde-La Saetta Rossa. Di sabato i restanti incontri: TT Carbonia Bianca-Tennistavolo Azzurra (16), Tennistavolo Quartu-TT Monserrato (16:30), Decimo Gialla-Muraverese TT (17).

Quattro sono i gironi di D2 che comprendono complessivamente 28 formazioni.

Per ulteriori approfondimenti consultare il portale risultati sul sito www.fitetsardegna.org

Ma c’è tanta Sardegna protagonista nei campionati nazionali maschili. Ben tre le compagini che lottano in A2. Nel girone A esordio casalingo per il Tennistavolo Sassari che in Corso Cossiga (sabato h. 16) ospita il Cascina. Nel girone B la matricola Santa Tecla Nulvi ha un battesimo di fuoco nel derby casalingo con la Marcozzi Cagliari (Palazzetto di Corso Vittorio, sabato h. 16:00).

In B1 l’altra compagine appartenente alla società anglonese accoglie, alle 9 del mattino, i pongisti del San Nicola Caserta.

Scendendo di una categoria (B2), nel girone F, il Tennistavolo Sassari riceve Firenze (domenica h. 10.00); il Muravera TT sarà di scena nella Palestra G.Cuccu di viale Rinascita contro la sestese.

La C1 (girone N), accoglie cinque squadre isolane su otto. Il Muravera, sabato alle 17:00, si gioca in viale Rinascita il derby con il Guspini. Match in trasferta (a Roma) per le due formazioni della Muraverese: la Rossa sul campo dell’Eureka, la Gialla su quello del Ping Pong Roma.

Domenica alle 11:45 il Tennistavolo Sassari riceve il Giovanni Castello.

SERIE A1: VICE SOLO LA MARCOZZI

La Sardegna occupa posti di rilievo nel gotha del pongismo italiano e il primo turno delle serie A1 maschili e femminili conferma che se ne vedranno delle belle. La società che dilata maggiormente le labbra in segno di soddisfazione è la Marcozzi, corsara a Napoli. Il terzetto del club campidanese è costituito dal confermato Moises Campos più le new entry Humberto Manhani e Sun Shiyu. I partenopei vengono piegati con due doppiette del cubano e del brasiliano. Cinese a secco ma tutt’altro che distante dai suoi avversari. I vice campioni d’Italia del Top Spin Messina, per l’occasione tutti italiani ma consistenti, non vanno oltre il pareggio a Norbello dove i padroni di casa propongono l’identico assetto protagonista dello storico accesso ai play off. Brilla il portoghese Diogo Carvalho con il rendimento pieno, mentre chiude al 50% l’argentino Gaston Alto. Marco Antonio Cappuccio convince ma perde con i suoi diretti concorrenti.

Nel tavolo a fianco pareggiano le padrone di casa dopo il derby giocato con il Quattro Mori Cagliari che ha raddrizzato una gara che lo vedeva sotto 3-1. Nel clan guilcerino Iana Noskova continua la sua striscia positiva italiana (dieci successi consecutivi) e anche il neo acquisto polacco Aleksandra Falarz ottiene un successo. Dall’altra parte della barricata sempre concreta la romena Tania Plaian su Veronica Mosconi; un punto a testa anche per Arianna Barani e la cinese Wu XinXin che nell’ultimo match ha rischiato di essere battuta da Mosconi nonostante il vantaggio iniziale di 2-0.

Tennistavolo Norbello di nuovo in campo lunedì per subire un nitido 4-0, ospite delle campionesse in carica del Castel Goffredo decisamente con una marcia in più per via di un organico di prime donne. E capitola pure Noskova dopo un match vibrante con Niko Stfanova che si impone alla bella.

La A1 femminile è cominciata male per il Muravera TT che sul campo del Sudtirol non riesce neppure a siglare il punto della bandiera: la russa Olga Vishnyakova perde entrambe le sue sfide per 3-2, mentre Valentina Roncallo e Miriam Carnovale si trovano in difficoltà con le rispettive avversarie. Appuntamento di nuovo a novembre.

A2: PARTENZE IMPECCABILI PER MURAVERA TT E TENNISTAVOLO SASSARI

Cinque le formazioni isolane impegnate. Nel concentramento del girone B disputato a Varese il Tennistavolo Norbello Blu rimedia una doppia sconfitta. Gohar Atoyan, Eleonora Trudu e Sofia Ivanova soccombono per 4-2 sia con il TT Torino, sia con il Regaldi Novara.

Di tutt’altro impatto l’esordio stagionale del Quattro Mori nel girone C, di scena a Carrara. Una strepitosa Wei Jian, autrice di un 4 su 4 trascina le sue compagne Rossana Ferciug e Madalina Pauliuc verso il pari sul Tennistavolo Senigallia e il successivo trionfo con l’Athletic Club. Tre invece sono le squadre protagoniste nel girone D. A punteggio pieno chiudono il ritrovo di Molfetta, Muravera TT e Tennistavolo Sassari. Il team sarrabese concede un solo punto sia al Tennistavolo Molfetta, sia al Tennistavolo Norbello Giallo. Tre vittorie personali a testa per Mihaela Encea e Giulia Cavalli, uno a testa per Francesca Seu e Margherita Cerritelli. Sulla sponda turritana dà segnali di buona forma la nigeriana Fatimo Bello, che completa l’esperienza molfettese al 100%. Bene anche Lisa Bressan con tre su quattro. Un punto per la sarda doc Laura Alba Pinna. Ausonia Enna e Molfetta le compagini trafitte.

Niente punti per il Tennistavolo Norbello Giallo che ha preso parte al raduno con Marialucia Di Meo, Lucero Ovelar e Simona Ettari. Oltre ad aver ceduto al Muravera TT, si sono arrese pure al TT Ennio Cristofaro di Casamassima.

SERIE B: MURAVERA TT A TUTTO SPRINT

Nel girone H la formazione del presidente Luciano Saiu, impegnata a Roma, sconfigge nell’ordine Tennistavolo Sassari e Eureka Roma con i contributi di Nathalia Riabchenko Bianca Bracco, Nicoletta Criscione, Martina Tirrito e Aurora Piras.

Il Tennistavolo Sassari dopo lo smacco nel derby (ma la romena Claudia Caragea ha realizzato due punti) si riscatta ai danni del Giovanni Castello “B” con altra doppietta di Caragea e punti di Ana Brzan, Elena Rozanova.