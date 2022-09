Cropani Marina, SS106. Incidenti stradali: drammatico scontro, un morto e feriti. Intervento dei Vvf

Cropani Marina. 29 Lug - Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è intervenuta questa mattina alle ore 6:30 circa sulla SS106 nel comune di Cropani Marina per un incidente stradale. Due i mezzi interessati in uno scontro frontale, una Fiat Multipla ed un furgone Renault cassonato. Quattro le persone coinvolte, 2 con ferite lievi, un politraumatizzato trasportato presso struttura ospedaliera con supporto di elisoccorso ed una persona deceduta sul colpo.



Intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre i feriti e la salma dalle lamiere nonché alla messa in sicurezza dei mezzi e della zona. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza e Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza del tratto stradale che è rimasto chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.