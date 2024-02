Crotone calcio: una gestione familiare nell'occhio del ciclone - Video

Gianni Vrenna e Raffaele Vrenna rispondono alle critiche e delineano il futuro della squadra*

CROTONE – Nel corso di una conferenza stampa densa di emozioni e dichiarazioni significative, il presidente del Crotone Calcio, Gianni Vrenna, e il direttore generale, Raffaele Vrenna, hanno affrontato le recenti polemiche che hanno coinvolto la società, evidenziando la solidità di un progetto a lungo termine e l'attenzione verso la comunità e i tifosi.

"È doveroso presentarci davanti a voi oggi", ha esordito il presidente Vrenna, riferendosi al chiuso del mercato e alle scelte effettuate dalla dirigenza. Ha proseguito difendendo la gestione familiare che alcuni hanno criticato: "Stiamo lavorando con passione e dedizione da 35 anni. Le critiche non costruttive, soprattutto quelle che provengono dai social, non ci scalfiscono. Siamo consapevoli dei sacrifici fatti per la società, soprattutto in termini fisici ed economici."

Il fulcro della conferenza si è spostato sulla questione dello stadio e sull'agibilità per i tifosi ospiti. Il presidente ha chiarito che, nonostante le sfide burocratiche e logistiche, soprattutto durante il periodo natalizio, la società non si è mai tirata indietro dal garantire le condizioni necessarie e che sono in corso verifiche per assicurare la presenza e la sicurezza di tutti i sostenitori.

Altro punto caldo toccato da Vrenna è stata la situazione disciplinare che ha visto lui stesso e il direttore generale coinvolti in recenti controversie. "Ho subito una squalifica per aver semplicemente chiesto spiegazioni all'arbitro - una punizione che ritengo eccessiva e ingiusta", ha sottolineato il presidente, suggerendo di essere vittima di un'ingiustizia fuori dalla norma.

Dal canto suo, Raffaele Vrenna ha evidenziato il lavoro svolto durante il mercato, con l'intento di rafforzare la squadra attraverso acquisti mirati. "Abbiamo portato giocatori importanti, che conoscono già il valore e lo spessore della Serie A e B, per consolidare la nostra presenza in campionato e per andare oltre", ha detto il direttore generale, sottolineando l'importanza del mix tra giovani promettenti e giocatori esperti.

L'articolo del Crotonese che ha messo in dubbio la capacità della società di gestire lo stadio è stato categoricamente respinto come "una grande bugia". Vrenna ha poi rassicurato sui progetti futuri, inclusa la Primavera che sarà ospitata al nuovo stadio di Ciro Marina, ringraziando le istituzioni locali per il supporto.

In chiusura, il presidente ha invitato i tifosi a sostenere la squadra e a partecipare attivamente alla vita del club, soprattutto in vista della prossima partita contro il Benevento. "Abbiamo bisogno della nostra gente", ha concluso Vrenna, "meno critiche e più vicinanza possono fare la differenza".

La conferenza si è conclusa lasciando intendere che, nonostante le difficoltà, la dirigenza del Crotone Calcio rimane impegnata a mantenere un legame forte con la comunità e a perseguire gli obiettivi sportivi con determinazione e trasparenza.

Di seguito il video della conferenza stampa integrale