Crotone-Feralpisalò 3-1: Rossoblù con un piede ai quarti di finale dei Playoff di Serie C

Playoff Serie C – Ottavi di finale, andata. Stadio Ezio Scida, Crotone – 11 maggio 2025

Il Crotone conquista un successo prezioso nella gara d’andata degli ottavi di finale dei playoff per la promozione in Serie B.

Allo stadio Ezio Scida finisce 3-1 per i padroni di casa contro una Feralpisalò agguerrita ma piegata dalla concretezza dei rossoblù.

La formazione di Longo si porta avanti nel doppio confronto, in attesa del ritorno in programma martedì 14 maggio al Lino Turina.

Partita intensa: equilibrio e poi l’allungo rossoblù

Il match si apre con un’occasione clamorosa per gli ospiti: al minuto 8 De Francesco insacca con un gran destro, ma la rete viene annullata per un fallo in attacco.

Il Crotone incassa, regge e colpisce al 43’ con Vinicius Negro di Stefano, che batte Rinaldi e fa esplodere lo Scida.

La Feralpisalò rientra in campo decisa e al 47’ trova il pari con Valerio Crespi, abile a concretizzare un’azione ben costruita.

Il pareggio dura appena sei minuti: al 53’ è Marco Tumminello a riportare avanti i suoi con un colpo di testa in tuffo.

A chiudere i conti è Jacopo Murano, che al 76’ schiaccia in rete di testa e firma il definitivo 3-1.

Due realtà a confronto: mare contro lago, esperienza contro ambizione

Da una parte il Crotone, squadra con esperienza recente in Serie A e una tifoseria calda e numerosa.

Dall’altra la Feralpisalò, realtà in crescita e ben strutturata, affacciata sul lago di Garda, pronta a giocarsi fino in fondo le sue chance per arrivare in Serie B.

Due identità diverse, unite dallo stesso sogno.

Ritorno aperto, ma il Crotone sorride

Nonostante il risultato, il passaggio del turno resta aperto: la Feralpisalò, terza classificata nel proprio girone, avrà a disposizione due risultati su tre per qualificarsi.

Il Crotone, invece, dovrà mantenere il vantaggio complessivo, poiché a parità di reti passerebbero i gardesani.

TABELLINO

Crotone: D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Gallo, Vinicius (21’st Stronati); Silva (29’st Ricci), Tumminello (38’st Schirò), Vitale; Murano (38’st Oviszach). A disp.: Sassi, Martino, Armini, Cocetta, Piras, Rispoli, Groppelli, Cantisani, Vilardi, Barberis, Gomez. All. Longo

Feralpisalò: Rinaldi; Sørensen, Pasini, Rizzo; Cabianca, Zennaro (29’st Hergheligiu), De Francesco (43’st Maistrello), Balestrero (15’st Di Marco), Boci; Di Molfetta (29’st Cavuoti), Crespi (15’st Santini). A disp. : Lovato, Liverani, Luciani, Diop, Giudici, Verzeletti, Tomaselli, Brambilla. All. Diana

Arbitro: Leone di Barletta

Reti: 43’pt Vinicius (C), 2’st Crespi (F), 8’st Tumminello (C), 31’st Murano (C)

Ammoniti: Vitale (C), Cargnelutti (C), Vinicius (C), Sorensen (F)

Spettatori: 5.441