Crotone, Longo carica la squadra: “Contro il Latina la partita più difficile dell’anno” (Video)

Crotone, 28 marzo 2025 – Alla vigilia della sfida casalinga contro il Latina, mister Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa con l’intensità e la lucidità di chi sa che ogni parola, in questa fase, conta quanto un gol. Nonostante il Crotone sia ormai stabilmente in zona playoff, l’allenatore non abbassa la guardia e fissa l’obiettivo con chiarezza: “Domani affrontiamo la partita più difficile dell’anno. E dobbiamo essere più affamati del Latina”.





Crescita e maturità: il DNA del nuovo Crotone

La parola chiave della conferenza è stata “maturità”. Mister Longo ha sottolineato più volte come la squadra stia attraversando uno dei momenti più solidi della stagione, non solo per risultati ma per consapevolezza:

“Non chiedo più di meritarsi ciò che abbiamo fatto, ma di continuare a farlo. Abbiamo fatto sei finali, sei partite da dentro o fuori, e dobbiamo mantenere questo spirito”.

Il tecnico ha parlato anche della crescita tecnica e psicologica del gruppo, evidenziando un nuovo approccio al palleggio contro squadre chiuse, come è stato contro il Catania, e come potrebbe essere contro il Latina.

“Dobbiamo dominare col pallone tra i piedi, senza ansia. Vincere contro squadre che si difendono basse richiede qualità, pazienza e lettura”.





Il nodo infortuni e la gestione del gruppo

Non mancano le preoccupazioni legate agli infortuni: Barberis, Giron e Ovizak restano fuori, mentre per Guerini si decide all’ultimo. Su questo punto, Longo rassicura:

“La rosa è cresciuta. Chi ha giocato meno si è fatto trovare pronto. Abbiamo titolarità aggiunte, non panchinari”.

In porta si ripropone il dubbio tra Dalterio e Dini, mentre in attacco uno tra Tumminello, Murano e Gomez partirà dalla panchina. Ma il focus resta sul collettivo:

“La squadra non è solo schieramento in campo, ma è un’idea chiara su cosa vogliamo fare e come vogliamo farlo”.





Il terzo posto è possibile, ma non scontato

Il Crotone è quarto, ma con un occhio al terzo posto:

“È un obiettivo importante, ma guai ad abbassare la guardia. Possiamo arrivare terzi, ma anche sesti. Il quarto posto va difeso con le unghie e con i denti”.

Per Longo, la classifica si costruisce con la continuità e con l’ambizione di chi non si accontenta:

“Non dobbiamo pensare che se va male arriviamo quarti: se va male si può arrivare sesti”.





Il Latina arriva affamato: “Dobbiamo averne più di loro”

Il Latina ha bisogno di punti salvezza e verrà a Crotone con la grinta di chi lotta per la vita:

“Affronteremo una squadra che si giocherà tutto. Dobbiamo avere più fame di loro. Il nostro obiettivo è vincere attraverso la prestazione, non per il pubblico o per la classifica, ma per noi stessi”.

Nel finale, mister Longo riassume il momento del Crotone con una metafora che racchiude il senso di questo finale di stagione:

“Tutti stiamo remando nella stessa direzione. Abbiamo creato una bolla di positività che ora dobbiamo portare in campo. Costruiamo il nostro futuro giocando il nostro miglior presente”.

Domani, allo Scida, il campo dirà se il Crotone è davvero pronto a fare quel salto di qualità che lo può rendere protagonista anche nella fase nazionale dei playoff. Intanto, la mentalità è già da playoff. Parola di mister Moreno Longo.