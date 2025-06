Crotone, perseguita la vicina per dieci anni: 53enne indagato per stalking. Scatta il braccialetto elettronico

Tempo di lettura: ~1 min

CIRO’ MARINA, 04 GIU. – Ha trasformato la vita della sua vicina in un incubo durato quasi dieci anni, tra minacce, pedinamenti, insulti e persino atti osceni. Per questo motivo un uomo di 53 anni è stato raggiunto da una misura cautelare emessa dal gip di Crotone, su richiesta della Procura della Repubblica, che prevede il divieto di avvicinamento alla vittima e l’applicazione del braccialetto elettronico.

Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della Compagnia di Cirò Marina. L’uomo è indagato per stalking aggravato. Secondo le accuse, avrebbe tormentato la donna in maniera sistematica e quasi quotidiana: minacciandola di morte, facendo riferimento all’uso di armi contro di lei e i suoi familiari, lanciando petardi, alzando la musica nelle ore notturne e compiendo atti osceni anche in presenza di parenti della vittima.

Le indagini sono partite dopo la denuncia presentata dalla donna, che ha permesso ai militari dell’Arma di raccogliere numerosi elementi a carico dell’uomo, confermando un lungo periodo di vessazioni e comportamenti persecutori che avevano ormai superato il limite della sopportazione.

La misura del braccialetto elettronico servirà a garantire il rispetto del divieto di avvicinamento, mentre proseguono gli accertamenti per delineare nel dettaglio la condotta dell’indagato.