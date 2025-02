Crotone travolgente: 4-1 al Potenza, Longo soddisfatto ma chiede più cattiveria (Video)

"Abbiamo fatto una buonissima gara, ma dobbiamo chiuderla con più ferocia"

Il Crotone domina il Potenza allo stadio Ezio Scida con una prestazione convincente e una vittoria netta per 4-1, tornando così a conquistare tre punti preziosi nella corsa alla salvezza. La squadra di Mister Longo ha mostrato qualità e carattere, riuscendo a imporsi con autorevolezza e determinazione.





Un primo tempo di controllo e vantaggio

Nonostante un avvio un po' contratto, il Crotone ha preso presto le misure, costruendo gioco con precisione e trovando il gol del vantaggio con una manovra ben orchestrata. L’assetto tattico, con Partipilo e Ambrosino più stretti e le mezzali più basse, ha garantito equilibrio e copertura, permettendo ai rossoblù di gestire il match senza particolari rischi.





Ripresa scintillante e reazione immediata

Nel secondo tempo, il Potenza ha accorciato le distanze con un eurogol che ha momentaneamente riaperto il match. Tuttavia, il Crotone non si è scomposto, anzi ha accelerato i ritmi e colpito con grande cinismo, chiudendo la gara con altre tre reti che hanno spento ogni speranza degli ospiti.





Le parole di Mister Longo

A fine partita, Mister Longo ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra, ma ha anche sottolineato alcuni aspetti da migliorare:

"Abbiamo fatto una buonissima gara, siamo partiti un po' contratti ma poi ci siamo sciolti e mi è piaciuto come abbiamo interpretato la partita. Abbiamo sistemato alcune cose in campo e non abbiamo corso particolari rischi. Sul 4-1 sono contento, ma dobbiamo imparare a chiudere le partite con più ferocia. Nel finale avremmo potuto segnare ancora, ma abbiamo sprecato qualche occasione di troppo."





Un Crotone in crescita, ma serve continuità

Il largo successo contro il Potenza rappresenta un segnale positivo per il Crotone, che mostra evidenti miglioramenti sul piano del gioco e dell’intensità. Tuttavia, come ribadito dal tecnico, sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e trovare continuità di risultati per risalire la classifica.

Con questa vittoria, i rossoblù guadagnano punti importanti e guardano con maggiore fiducia ai prossimi impegni.