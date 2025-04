Tumminello carica il Crotone: "Siamo pronti ai playoff (Video)

Crotone, Tumminello carico per i playoff: "Siamo un gruppo unito, vogliamo arrivare fino in fondo"





CROTONE – Il Crotone ha ripreso la preparazione in vista dei playoff e, in conferenza stampa, è stato Marco Tumminello a farsi portavoce dello spirito della squadra. Prima di rispondere alle domande, l'attaccante ha voluto dedicare un pensiero commosso al fisioterapista Graziano Fiorita, recentemente scomparso.





Marco Tumminello: “Volevo fare una preghiera per il mitico Graziano Fiorita. Abbiamo condiviso momenti indimenticabili, come la promozione con il Lecce dalla B alla A. Lascia un vuoto enorme. Mi stringo alla sua famiglia: ci ha lasciato un grande uomo, un grande professionista”.





Testa ai playoff

Tumminello è carico e consapevole delle difficoltà che attendono il Crotone nella corsa verso la Serie B.

“Nei playoff non esistono partite semplici. Che tu incontri la decima o la seconda in classifica, ogni gara va giocata al massimo. Dobbiamo dare tutto, con concentrazione e cuore”.

Il legame con il numero 93

Una curiosità riguarda il numero di maglia scelto dall’attaccante.

“Il 93 è legato alla mia prima presenza con la Roma, a Verona nel 2016. Avevo provato a cambiare con il 32, ma non mi ha portato bene. Sono tornato al mio numero d’origine”.





Una stagione da protagonista

Il bilancio della regular season è positivo, anche se resta un pizzico di rammarico.

“Il quarto posto è un risultato importante. All’inizio nessuno avrebbe scommesso su di noi. Certo, avremmo potuto giocarci il terzo, ma resta la soddisfazione per quanto fatto. A livello personale, è la mia stagione migliore in termini realizzativi, anche se due gol non mi sono stati conteggiati”.





Il ruolo del gruppo

Tumminello sottolinea l’importanza della compattezza mentale e fisica.

“Nei playoff vince chi arriva preparato, non solo chi ha i nomi. Conta il gruppo, l’unità, la voglia di lottare insieme. E noi siamo pronti, anche grazie al lavoro svolto in questi mesi”.





Maturità e prospettive

Con 17 gol sul campo, Tumminello ha mostrato una maturità nuova, anche dal punto di vista tattico.

“Ho ricoperto ruoli diversi rispetto al passato, adattandomi a nuovi schemi. All’inizio ero scettico, ma alla fine mi sono anche divertito. Crescere significa anche mettersi a disposizione, essere pronti in ogni contesto”.





Il rapporto con Crotone

Il legame tra Tumminello e Crotone è profondo, autentico.

“Qui ho sempre fatto bene. Anche quando ero in prestito, mi hanno fatto sentire uno di loro. I numeri parlano chiaro. La famiglia Vrenna ha creduto in me e io sono felice di aver ripagato questa fiducia. L’obiettivo è chiaro: portare a termine questa stagione con un grande traguardo”.